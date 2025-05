Giovedì 22 maggio, alle ore 23.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) centododicesima di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, dall'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24. Replica su LaC on Air, canale 17 del digitale terrestre, venerdì 23 maggio alle ore 22.00.

Ospite della centododicesima puntata l'avvocato Enrico Mazza, presidente di Digital@b MIA, di Catanzaro, protagonista della prima certificazione in Italia relativa agli "Adeguati assetti organizzativi (2086 c.c.). Siamo di fronte a un passaggio epocale per tutte le aziende italiane chiamate, nell'ambito dei princìpi ESG (Agenda 2030 NU), fissati dall'Unione Europea, a certificare i rispettivi "Adeguati assetti organizzativi". Tale certificazione ha ricadute fondamentali sulle normali attività aziendali, a partire dalla partecipazione a bandi per passare, ad esempio, al merito creditizio e quindi a tutte le questioni relative alla finanza, ma non solo! Il 13 giugno un apposito convegno a Catanzaro, presso la Camera di Commercio, spiegherà contenuti e finalità di questa certificazione accreditata da Accredia. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.