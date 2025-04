Sabato 26 aprile, su LaC On Air, alle ore 22.00, canale 17 del digitale terrestre (in diretta streaming e on demand su LaC Play) quarantunesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo, economico-sociale e identitario calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La quarantunesima puntata, seconda di tre, è dedicata alla trasferta che Grand Terroir ha effettuato a Verona per l'edizione 2025 del Vinitaly. L'area del Cirò Doc al centro dell'attenzione, con i suoi pregiati vitigni autoctoni quali il Gaglioppo, a bacca nera, e il Greco Bianco. Ai microfoni di Grand Terroir, in questo secondo appuntamento, Valentino Zito, erede assieme ai fratelli di una famiglia che da almeno quattro generazioni è impegnata, nel Cirotano, nella produzione di uve e vini di qualità. Nei decenni il mondo del vino è stato caratterizzato da grandi cambiamenti: dal vino sfuso venduto in botticelle di legno si è passati all'imbottigliamento, mentre le tecniche agronomiche ed enologiche hanno compiuto passi da gigante verso il miglioramento di ogni processo produttivo.

Le Cantine Zito sono oggi un'azienda all'avanguardia che inizia a guardare con interesse anche all'enoturismo. L'edizione 2025 del Vinitaly è stata positiva per la Calabria che si è presentata nella città scaligera con una collettiva organizzata dalla Regione e dall'Arsac. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play.