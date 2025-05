L’appuntamento con il format condotto dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava è per oggi alle 23.45 sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming su LaC Play

Giovedì 15 maggio, alle ore 23.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) centonovesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, in trasferta a Tuttofood Milano.

“Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della centonovesima puntata Giovanni Pontieri, titolare del Salumificio Geca di Nocera Terinese. A Tuttofood Milano, prima fiera dedicata al cibo Made in Italy e non solo, la Geca si è presentata con un ampio stand autonomo, elegante, funzionale, ben arredato.

In mostra i salumi della tradizione calabrese accanto a quelli frutto di innovazione, pur sempre legata alla massima valorizzazione di sapori e profumi regionali e mediterranei. Giovanni Pontieri si è impegnato molto nell'effettuare numerosi incontri con operatori italiani ed esteri, sempre alla ricerca di nuovi possibili promettenti mercati. Tra i salumi di Calabria sta riscuotendo particolare successo il Guanciale, anche in virtù del traino derivante dall'uso di questo pregiato e saporito salume in primi piatti della tradizione italiana, quali la famosissima Carbonara. 'Nduja sempre in primo piano. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.