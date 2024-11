Come ogni lunedì, si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con "11 in campo" la trasmissione sportiva di LaC Tv condotta da Maurizio Insardà. Questa sera alle 21 andrà in onda la nona puntata del format con la partecipazione del giornalista Nicola Binda e dell'ex arbitro Mario Palmieri.

Ospiti

Gli ospiti della trasmissione condotta da Insardà saranno: l'allenatore Roberto Breda e l’avvocato Eduardo Chiacchio. Durante la serata si parlerà della ripresa del campionato di serie B con la decima giornata e del caso scommesse che infiamma l’Italia.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.