Come ogni lunedì si rinnova l'appuntamento con il calcio di LaC Tv e quindi con “11 In Campo”, la trasmissione in onda questa sera alle ore 21.30. Il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda (giornalista Gazzetta dello sport) è giunto alla 34esima puntata.

In studio, questa sera l’ex arbitro Mario Palmieri, l’allenatore Ciccio Cozza e Jennifer Stella. È stata una giornata intrigante per la serie B in questo fine settimana: il Parma con la vittoria interna contro lo Spezia si trova ad un passo dalla promozione, vince anche il Como che mantiene la seconda posizione contro un Bari in piena crisi di risultati, bene il Venezia che conquista i tre punti contro il Brescia e il Catanzaro che vince meritatamente anche a Modena.

La vera sorpresa è la sconfitta interna della Cremonese contro la Ternana che con i tre punti esce dai play out e la vittoria del Lecco contro la Reggiana. Pareggia il Cosenza in casa con il Palermo, grazie al solito Tutino, perde la Samp in casa contro il Sudtirol, vincono il Pisa la gara interna contro la Feralpi, mentre finisce in pareggio il match tra Cittadella e Ascoli. A cinque giornate dalla fine il campo diventa sempre di più affascinante.

Gli ospiti

Ospite della trasmissione condotta da Maurizio Insardà sarà: l'ex allenatore di Reggina, Catanzaro e Cosenza Davide Dionigi.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21. 30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.