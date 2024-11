Ritorna oggi alle 21 il consueto appuntamento settimanale con “11 in campo”, la trasmissione calcistica che racconta la stagione sportiva della serie B e C. Il programma è ideato e condotto da Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda Gazzetta dello sport e Mario Palmieri ex arbitro di serie A.

Gli ospiti

Ospiti questa sera alle 21.00 il Commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 21 Paolo Nicolato, l’attaccante del Palermo Matteo Brunori, l’allenatore del Catanzaro Vincenzo Vivarini e il direttore sportivo del Messina Pasquale Lo Giudice.

Come vederci

Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.