Il venerdì torna Zona D. Alle 23.00 in onda il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese condotto da Roberto Saverino. La Calabria punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo Torneo delle Regioni. E sarà proprio il settore giovanile (e la relativa valorizzazione dei talenti calabresi) al centro del dibattito con ospiti altamente qualificati. Oggi si punta davvero sui giovani? In che modo? Con quale programmazione?

Non mancherà l’atteso appuntamento con la classifica di rendimento di Eccellenza, Promozione A e Promozione B. Al solito siamo andati sui campi per incontrare uno dei protagonisti del calcio calabrese: vieni a scoprire di chi si tratta.

Gli ospiti

Assieme a Roberto Saverino ci saranno Mimmo Varrà, direttore generale, in campo nel lontano 1978 quando la Calabria vinse il Torneo delle Regioni per l’ultima volta, il tecnico Umberto Scorrano, alla guida della Rappresentativa Under 19, e Mimmo Fiorino, scouting Lnd, responsabile di tutte le Rappresentative della Calabria.

Dove seguirci

LaC Tv è visibile sul canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.