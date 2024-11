Come ogni lunedì su LaC Tv spazio al calcio. Questa sera alle 21.30 andrà infatti in onda la trentesima puntata di “11 In Campo”, il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda (Gazzetta dello sport). In studio l’ex arbitro Mario Palmieri e Jennifer Stella.

Si parlerà della 30esima giornata di campionato che è stata caratterizzata dalle vittorie del Parma, capolista assoluta del campionato, della crisi di risultati di Bari e Cosenza. Continua la marcia positiva del Catanzaro, con un Palermo in difficoltà. Le prime sei fanno un campionato a se risorge la Sampdoria e per il Lecco ormai la retrocessione è quasi definitiva.

Gli ospiti

Questa sera a "11 in campo" parteciperanno Vincenzo Vivarini, allenatore dell'US Catanzaro e il direttore sportivo Giuseppe Ursino.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky.