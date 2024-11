Appuntamento alle 21,30 per il talk più dissacrante della tv. L’analisi del voto in Emilia Romagna e Umbria: segnali per il centrodestra dalle urne senza appeal. Tanti gli ospiti di Antonella Grippo

“Perché prima e dopo il sogno c’è la vita da vivere” – così cantava Luciano Ligabue nel pezzo al quale si ispira il dibattito in studio di questa settimana. L’appuntamento, al solito, è quello con la trasmissione più dissacrante dell’etere: Perfidia, in onda alle 21,30 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre), condotta da Antonella Grippo.

Il responso elettorale relativo alle regionali di Emilia Romagna e Umbria dimostra come la politica, al netto di vittorie e sconfitte, non faccia più audience.

Il punto non è chi ha vinto, ma come ha vinto. Il partito astensionista deborda. In ogni caso, tra conferme e sorprese, le urne perdono sempre più appeal. E se la teoria non coincide con i fatti? “Tanto peggio per i fatti”, sentenziava una scuola di pensiero surreale. E, tuttavia, resta innegabile il successo del centrosinistra che Giorgia Meloni non può sottovalutare.

Batteria di ospiti di grande livello, come sempre: Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Vittoria Baldino (Movimento 5 Stelle), Giorgio Merlo (Tempi nuovi), Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo), Simonetta Matone (Lega), Ernesto Alecci (Pd), Giuseppe Graziano (Azione), Vincenzo Speziali (analista politico), Ugo Floro (giornalista).