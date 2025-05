Andrà in onda oggi, alle ore 21. 30, su LaC Tv, la nuova puntata 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il direttore sportivo in studio Pasquale Lo Giudice.

Nel corso della puntata si parlerà delle semifinali play off con due squadre del sud che sfideranno due del nord. Catanzaro - Spezia e Juve Stabia - Cremonese. Ne vedremo delle belle! Parleremo anche del caos scoppiato in Serie B e del caso Brescia, che ha portato alla decisione far slittare lo spareggio per i play out.

Gli ospiti

In collegamento il direttore generale del Catanzaro Paolo Morganti e l’avvocato Eduardo Chiacchio.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.