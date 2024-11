L’eccellenza della televisione italiana è stata premiata nei giorni scorsi a Roma con il premio “Antenna d’oro”. Tra i numerosi ospiti presenti come Massimiliano Ossini, Matilde Brandi, Emanuela Tittocchia, anche i calabresi Gigi Miseferi e Roberta Morise che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento.

Le telecamere de LaCapitale erano presenti nella sala "Laudato si" del Campidoglio per raccontarvi della cerimonia di premiazione e ascoltare le emozioni a caldo dei numerosi premiati. Ma non solo: è stata anche l’occasione per parlare di televisione con due figure che hanno fatto la storia della nostra cultura audiovisiva: Pierfrancesco Pingitore, ideatore del Bagaglino e Jocelyn, regista di programmi come “Il gioco dell’oca” e “Attenti al lupo”.

