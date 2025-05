Lunedì 19 maggio alle ore 19:30 andrà in onda su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (e in streaming su LaC Play), la nuova puntata di LaC Storie, il format curato dal fotoreporter, regista e giornalista Saverio Caracciolo.

Dal titolo “Telaio e sogni di gloria”, il protagonista del nuovo appuntamento è Rocco Vitaliano. Fin da bambino, il ragazzo calabrese è stato affascinato dall’arte del cucito, un interesse che lo ha spinto a studiare moda presso l’Istituto Tecnico di Girifalco, in provincia di Catanzaro.

Oggi, a soli 21 anni, ha realizzato il suo sogno aprendo un atelier con un laboratorio ricco di telai, dove continua a coltivare e tramandare questo antico mestiere, rinnovandolo e adattandolo ai tempi moderni.

Specializzato nella creazione di abiti da cerimonia per uomo e donna, aspira a diventare famoso come il suo idolo, Gianni Versace, e a far conoscere al mondo la bellezza di Girifalco.