Raffaele Mazza si avvicina all’arte fin da bambino, grazie all’influenza dello zio Gaspare, sviluppando nel tempo una profonda passione che lo porterà a diventare un artista poliedrico e autodidatta. Le sue opere si distinguono per l’originale armonia con cui combina materiali diversi, dando vita a creazioni uniche. Oltre a essere Cavaliere della Repubblica, è un militare dell’Esercito Italiano in servizio a Lamezia Terme. Dotato di una spiccata sensibilità verso il prossimo, spesso dona le sue opere per iniziative benefiche aiutando chi è meno fortunato, unendo impegno artistico e altruismo.

La sua storia al centro di LaC Storie, il format a cura del videoreporter Saverio Caracciolo in onda su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre. Appuntamento lunedì 9 giugno alle ore 19.30. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.