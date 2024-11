“L’Atomo inquieto” è l’ultimo lavorio letterario di un altro grande scrittore calabrese, Mimmo Gangemi. Al centro della sua ultima fatica letteraria: Ettore Majorana sparito misteriosamente il 27 marzo del 1938. Majorana operò come teorico della fisica all'interno del gruppo di fisici noto come i "ragazzi di via Panisperna": le sue opere più importanti hanno riguardato la fisica nucleare e la meccanica quantistica relativistica, con particolari applicazioni nella teoria dei neutrini.

La sua misteriosa scomparsa nel corso degli anni ha alimentato diverse ipotesi, alcune veramente suggestive. Ne “L’atomo inquieto” edito da Solferino, l’autore, raccoglie alcune delle tante ipotesi, le rielabora e crea un’unica storia in cui lo scienziato Majorana, uno degli straordinari ragazzi di via Panisperna riuniti intorno a Enrico Fermi, interpreta più personaggi: «un professore, un frate, un tubercoloso, uno scienziato, un fuggiasco, un latitante, il barbone di adesso.» Di questo e tanto altro, parleremo nel corso della nuova puntata della trasmissione di approfondimento condotta da Pasquale Motta, con lo scrittore Mimmo Gangemi. Appuntamento alle 14:30

