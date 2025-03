Andrà in onda oggi, alle ore 14.30 e in replica alle 21.30, su LaC Tv, la trentesima puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

La 30esima giornata di campionato è stata caratterizzata dalla solita vittoria della capolista Sassuolo a Cittadella, vince il Pisa contro il Mantova e pareggia lo Spezia a Cesena. La Cremonese vince a Palermo all’ultimo minuto con i siciliani che in questo campionato non sono mai riusciti a decollare. Vince anche la Juve Stabia contro il Modena e il Frosinone contro il Brescia.

Poi tanti pareggi tra Bari - Salernitana; Reggiana - Sampdoria; Sud Tirol - Carrarese. Infine la schiacciante vittoria del Catanzaro contro il Cosenza nel derby di Calabria. Un 4-0 senza repliche che ha visto tra i protagonisti il capocannoniere Iemmello, autore del primo gol della squadra giallorossa. Il Cosenza ha dato l’impressione di essere una senza anima e cuore che ha perso nettamente una gara fondamentale per il proprio cammino che allo stato attuale si fa sempre più buio.

Gli ospiti

In collegamento via Skype Pietro Iemmello attaccante US Catanzaro, Simone Giacchetta ds Cremonese e Antonio Alizzi direttore Cosenza Channel.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 14.30 e in replica alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.