L’ultima giornata di campionato è stata caratterizzata dalla promozione del Pisa. Nonostante la sconfitta a Bari dopo il Sassuolo anche il club toscano può festeggiare la promozione in serie A. Altro verdetto è la retrocessione del Cosenza in serie C. Lupi sconfitti per 2-1 a Bolzano contro il SudTirol. Le altre gare hanno visto i pareggi del Catanzaro al “Ceravolo” contro la Sampdoria, il pareggio della Juve Stabia a Brescia, finisce in parità anche Frosinone - Cittadella e Cremonese - Sassuolo. Vince il Cesena contro il Palermo, la Salernitana contro il Mantova; la Carrarese contro il Modena e la Reggiana contro lo Spezia. A due gare dal termine del campionato grande incertezza in zona retrocessione e play out.

Gli ospiti

In collegamento via Skype il giornalista Antonio Lopez e l'attaccante del Catanzaro Tommaso Biasci.

