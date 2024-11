Le nostre telecamere saranno a Mirto Crosia per seguire in diretta uno dei sit in organizzati oggi in Calabria. Ospiti della puntata i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil. Appuntamento alle 14.30

Una strada che continua a mietere vittime quotidianamente. Si riaccendono i riflettori sulla statale 106 con sit-in di protesta indetti da Cgil, Cisl e Uil che si svolgeranno, in contemporanea, in tutta la Calabria. Noi saremo a Mirto Crosia, sulla costa ionica cosentina, per seguire la manifestazione. Inviato sul posto Salvatore Bruno che sarà assieme ai segretari regionali di Cgil e Cisl Angelo Sposato e Tonino Russo. Collegato con lo studio, dove a condurre la puntata ci sarà come sempre Pier Paolo Cambareri, il segretario della Uil Santo Biondo.

Dove vedere la puntata

Dentro la notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.