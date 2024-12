In studio con Pier Paolo Cambareri il direttore di Cosenza Channel e cronista giudiziario Antonio Alizzi. Nel corso della puntata anche le voci dei rappresentanti delle Camere penali. Appuntamento oggi alle 13 su LaC Tv

Dopo i danni causati dal maltempo l’aula bunker di Lamezia Terme è inagibile: i grandi maxi processi emigrano a Castrovillari e Catania, tra disagi per tutte le parti in causa. Scatta la protesta delle Camere penali, gli avvocati chiedono di adeguare le strutture esistenti alle esigenze degli operatori della giustizia. Ne parleremo oggi a Dentro la Notizia. Con Pier Paolo Cambareri, in studio, il direttore di Cosenza Channel e cronista giudiziario Antonio Alizzi. Nel corso della puntata, le voci dei presidenti della Camere penali di Cosenza e Vibo Valentia, Roberto Le Pera e Giuseppe Aloi.

L’appuntamento, come tutti i giorni, è alle 13 sui nostri canali: 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.