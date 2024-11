L’autonomia differenziata allarma il Sud? Questo il tema della nuova puntata di Dopo la notizia, in onda oggi su LaC Tv. Il consiglio dei ministri trova la quadra sul progetto di autonomia differenziata. Il governo del “patriottismo” e della “Nazione” danno priorità all'autonomia differenziata e al presidenzialismo per come viene proposto dalla Lega del ministro Calderoli.

Temi così posti, che dividono il Paese, spaccandolo in due, creando ulteriori diseguaglianze e che sanciscono di fatto due Italie oppure rappresentano un’opportunità per risanare il sud? Ma sono in molti a pensare che quello dell'autonomia differenziata posta in questi termini, senza un dibattito pubblico e parlamentare sia uno strappo costituzionale. Ne parleremo con Davide Zicchinella sindaco di Sellia e Orlandino Greco leader di Italia del Meridione.

La trasmissione, condotta da Pasquale Motta, andrà in onda alle 14.30 su canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.