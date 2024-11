VIDEO | Durante la nuova puntata della striscia di approfondimento di LaC Tv andremo a Catanzaro per discutere del tema con il sindaco Nicola Fiorita, tra i più accesi oppositori del Ddl Calderoli. In collegamento il senatore Fdi Ernesto Rapani, che invece dice Sì

Dopo l'approvazione al Senato del progetto di legge sull'autonomia differenziata, le polemiche politiche stanno infiammando il dibattito. I sindaci e i governatori di centrosinistra sono sul piede di guerra, De Luca chiama Occhiuto per condurre insieme una battaglia sul provvedimento e difendere il Sud Italia ma i pareri sono contrastanti. I cittadini, però, sanno davvero cosa succederà? Vi aspettiamo alle 14.30 su LaC Tv con Dentro la Notizia. La nostra Rossella Galati sarà in diretta da Catanzaro per discutere del tema insieme al sindaco Nicola Fiorita. Ospite in collegamento il senatore di Fdi Ernesto Rapani.

Dove seguirci

L'appuntamento con Dentro la Notizia è dal lunedì al venerdì alle ore 14:30. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it. Sarà possibile seguire la diretta streaming su lacnews24.it.