Niente da fare: nonostante le reiterate richieste, l'incontro tra la Regione e l'Unione sindacale di base per discutere della vertenza dei lavoratori lsu/lpu non c'è stato. E così, dalle parole, si è passati ai fatti: l'Usb ha infatti proclamato lo stato di agitazione da declinare nei modi e nei termini che verranno anticipati proprio oggi, a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri.

In studio il dirigente regionale del sindacato Vittorio Sacco che già ai nostri microfoni ha anticipato le rivendicazioni dei lavoratori, a partire da un aumento delle ore lavorative visto che molti di loro, in età avanzata, percepiscono appena 400 euro mensili e non hanno buone prospettive per la pensione. Il sindacato chiede di lavorare per la definitiva chiusura definitiva della vertenza individuando i canali di finanziamento necessari a uscire una volta per tutte dalle sabbie mobili di quello che alcuni definiscono "sfruttamento di Stato".