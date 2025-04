Arriva anche in Calabria, a Cosenza, la Carovana della Uil Nazionale per rilanciare il tema dei diritti e delle tutele in materia di lavoro. Parte infatti oggi la manifestazione ideata per favorire un confronto aperto per tentare di sciogliere i nodi legati al mondo del lavoro, a partire dall'emersione del sommerso che soprattutto al Sud rappresenta una vera piaga sociale, poiché comporta sfruttamento e annientamento di ogni tutela.

Oggi, a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, anticiperemo i temi della nuova campagna Uil ospitando in studio la segretaria regionale dell'Unione italiana del lavoro, Maria Elena Senese, tra le protagoniste degli appuntamenti di oggi e domani ai quali prenderà parte anche il segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri. Nel corso della puntata faremo anche il punto sulle altre emergenze di Calabria: infrastrutture e sanità. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.