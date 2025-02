L’appuntamento con la striscia d’informazione di LaC Tv condotta da Pier Paolo Cambareri è per le 13 di oggi

Le tante battaglie per il diritto alla salute. E i casi risolti per scardinare gli intoppi burocratici che spesso hanno impedito ai cittadini di accedere alle cure.

Si parlerà di questo nella puntata odierna di Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in studio la garante regionale per la Salute, Anna Maria Stanganelli, che ha recentemente illustrato i risultati del mandato che la vede impegnata, da nord a sud della Calabria, a offrire il proprio contributo per sbrogliare matasse e risolvere casi di malasanità che hanno anche destato scalpore.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.