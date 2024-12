Le grandi vertenze di Calabria ma, anche, le linee di sviluppo su cui è necessario puntare i riflettori per sostenere i percorsi di crescita tracciati da istituzioni, imprese, associazioni.

Si parlerà di questo, oggi, a Dentro la Notizia, il format di LaC News24 condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite del network il segretario regionale della Cgil, Gianfranco Trotta. Proprio oggi è prevista, tra l'altro, la firma dell'accordo al ministero dello Imprese e del Made in Italy per la ricollocazione di circa mille lavoratori delle telecomunicazioni, gli addetti ai Call center del Gruppo Abramo e di altre realtà calabresi, un tema sul quale la Regione e gli stessi sindacati si sono spesi molti per assicurare un futuro occupazionale a tanti lavoratori.

Appuntamento alle ore 13, in diretta, sul canale 11 del digitale terrestre, sul 411 di TivuSat e sull'820 di Sky. Anche in streaming su LaC Play.