Sarà Daniele Fabio il protagonista questa sera (alle 20.15 su LaC OnAir, canale 17 del digitale terrestre) delle interviste in onda su LaC OnAir realizzate nell'ambito del Premio letterario Caccuri.

Chitarrista e compositore, è uno dei più apprezzati artisti italiani delle nuove generazioni. Da ragazzino lo zio di Daniele cominciò a insegnargli il pianoforte. Ma lui era fortemente affascinato dalle sei corde: «Da questo strumento che per suonarlo lo devi abbracciare e portarlo vicino al cuore. Così passò allo studio della chitarra e ben presto con quelle poche informazioni che aveva all’inizio del suo percorso di studi, cominciò da subito a comporre rudimentali brani. Quasi subito entrò in contatto con il mondo della musica classica “ascoltando determinate sinfonie come una meditazione, ad occhi chiusi, completamente immerso in un’esperienza quasi extracorporea».

Ma non si è fermato qui, perché aveva una fame infinita di musica, di conoscenze. E se oggi una delle sue caratteristiche come compositore e musicista è l’essere trasversale, lo deve proprio all’aver approfondito, praticato e studiato differenti generi e ambiti musicali: dalla classica, alla musica contemporanea, all’ elettronica, al jazz, alla musica antica, e alle musiche tradizionali, che lo hanno portato a sperimentare anche tanti strumenti etnici.

