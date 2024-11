Nella prima puntata di Blu Calabria, il nuovo format firmato Diemmecom andato in onda oggi, sabato alle ore 14.30 su LaC Tv, siamo salpati dal porto di Cetraro, insieme a Francesca Mirabelli a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto per fare rotta verso il primo dei Parchi Marini della regione: al confine con la Basilicata, davanti la costa di Praia a Mare svetta l'Isola di Dino, un'oasi di rara, selvaggia bellezza tutelata dal Parco Riviera dei Cedri istituito nel 2008 per volere della Regione, operativo dal 2018 e che comprende anche l'Isola di Cirella e lo Scoglio della Regina, nel comune di Acquappesa. L'isola, apparentemente pacifica, era l'insidia più temuta da pescatori e marinai: il suo nome infatti significa turbine, tempesta.

Tre chilometri di coste che nascondono grotte e anfratti dai colori magnifici, uno scrigno verde che svetta a 100 metri dall'acqua. Abbiamo scoperto però che il vero tesoro dell'Isola si trova in fondo al mare: con gli occhi di un sub professionista campione del mondo di fotografia subacquea, ci siamo tuffati in uno spettacolo di colori e forme: centoquattro forme di biodiversità intorno ad appena cinquanta ettari di superficie fanno dell'Isola di Dino uno dei pochi posti al mondo in cui la vita è esplosa così potentemente.

La traversata è proseguita poi a bordo del peschereccio di Valerio e con il pescato ci siamo seduti a tavola nel ristorante della moglie. Nel corso della puntata ospiti d'eccezione ci hanno rivelato il loro rapporto con il mare, offrendoci coinvolgenti spunti per riflettere sul futuro di questa distesa di meraviglie.