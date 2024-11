La forte ondata di maltempo degli ultimi giorni ha messo in ginocchio diverse zone della nostra regione tra frane, allagamenti e strade dissestate. Eppure l'inverno deve ancora arrivare. “L’allerta non basta più: Calabria troppo fragile” è il titolo della puntata odierna di Dentro la notizia, con inizio alle ore 13.00. Ospiti di Pier Paolo Cambareri, in studio Carlo Tansi geologo e ricercatore del Cnr; in collegamento il sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni. Previsti collegamenti anche con Nico De Luca, giornalista LaCnews24.it.

