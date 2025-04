Una vita spesa tra medicina, solidarietà e impegno civile. È quella del sindaco di Simeri Crichi, Davide Zicchinella, ospite della nuova puntata di Dentro la notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri. Pediatra di professione, più volte in missione umanitaria in Africa, è stato recentemente insignito del prestigioso premio “Beatrice” per il suo straordinario impegno nel sociale.

In collegamento Skype, racconterà il suo percorso personale e professionale, ma anche le sfide quotidiane legate all'amministrazione di un comune calabrese, tra difficoltà burocratiche, difesa del territorio e bisogno di servizi efficienti per i cittadini. Un’occasione per riflettere sul ruolo dei sindaci oggi, chiamati sempre più spesso a farsi carico non solo della gestione, ma anche della speranza delle loro comunità.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.