C’è una Calabria che lotta, una Calabria che non si arrende al declino industriale e alla marginalità sociale. È la Calabria delle vertenze, delle fabbriche in crisi, degli appalti pubblici che lasciano fuori i lavoratori, delle imprese che chiudono o si spostano altrove. È anche la Calabria delle cooperative che provano a salvarsi da sole, delle professionalità messe ai margini, della ricerca e dell’innovazione affidate a modelli di esternalizzazione precaria.

Una Calabria che chiede risposte, e che guarda con attenzione al ruolo che il sindacato può giocare. A Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, ne parliamo con Umberto Calabrone, segretario regionale della Fiom Ccgil, la categoria dei metalmeccanici, oggi in prima linea su più fronti. Si parte dal caso CalPark, il consorzio in cui ricercatori, tecnici e personale altamente qualificato rischiano di perdere il lavoro tra vuoti normativi, responsabilità sfuggenti e logiche aziendalistiche applicate alla conoscenza. Una vertenza simbolo di un mondo, quello dell’innovazione, che in Calabria sembra spesso più penalizzato che valorizzato.

Nel corso della puntata saranno affrontati anche il caso dei lavoratori deputati alla gestione del depuratore di Bisignano, le vertenze Sorical e Next elettronica, oltre a questioni rilevanti che vedono impegnata la Fiom in prima linea.