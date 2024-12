Oggi, su LaC OnAir, alle ore 15.00, canale 17 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) venticinquesima puntata di “Grand Terroir”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava, e dedicata al mondo produttivo ed economico-sociale calabrese. “Grand Terroir” è stata programmata da LaC Network nell’ambito dell’omonimo sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

La venticinquesima puntata è dedicata alla Business School dell'Unical, diretta dal professor Andrea Lanza, ordinario presso la stessa Università. Grand Terroir ha seguito un interessante convegno che si è tenuto il 12 dicembre all'Unical, sul tema "Sviluppo aziendale: competenze manageriale, continuità generazionale", organizzato dalla Business School. Dopo alcuni saluti istituzionali, ha introdotto i lavori il professor Andrea Lanza. Sono seguiti gli interventi di Viviana Sacco, ceo della Gerardo Sacco (arte orafa a Crotone); Fortunato Amarelli, amministratore delegato dell'Amarelli (dolciaria, Rossano); Giuseppe Nargi, direttore regionale IntesaSanPaolo per Calabria, Calabria e Sicilia. Nell'ambito dell'incontro, al quale hanno partecipato, tra l'altro, i rappresentanti di diverse aziende della regione, nonché di categorie professionali, è stata presentata la nuova edizione dell'Emba (Executive Master in Business Administration) che inizierà i propri corsi nelle prime settimane del 2025. Le iscrizioni all'Emba sono ancora aperte (www.unicalbusinessschool.it)

La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand.