Un Papa non compreso fino in fondo, ma che ha fatto molto e ha donato molto durante il suo pontificato. Dai suoi scritti ai suoi messaggi, avremo modo di conoscere il Papa timido, il filosofo e lo scrittore. Un’eredità raccontata con affezione e consapevolezza, attraverso la voce di tre illustri uomini di Chiesa, che ci parleranno di un Papa inedito. Un pontificato continuato silenziosamente e timidamente da Papa Emerito in modo ufficioso, che ha continuato a raccontare la Chiesa con i suoi numerosi scritti. Un lascito letterario corposo e un apostolato di cui la Chiesa farà tesoro.

Il tutto attraverso la voce di Mons. Antonio Staglianò Preside della Pontificia accademia di Teologia a Mons. Attilio Nostro Vescovo di Mileto-Nicotera e Tropea fino ad arrivare a Gerusalemme con Mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca.

Link andrà in onda questa sera, giovedì 12 gennaio su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.