Seconda puntata della nuova stagione sportiva di 11 In Campo questa sera alle ore 21.00. Si parlerà del campionato di serie B con il punto di Nicole Gomena. Una giornata caratterizzata da sorprese e conferme. Le due calabresi Catanzaro e Cosenza riescono a vincere e pareggiare in due gare intense e difficili. Con la partecipazione di Nicola Binda giornalista della Gazzetta dello Sport e l'ex arbitro Mario Palmieri. Ospite in studio Francesco Cozza ex allenatore Catanzaro e Reggina.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.