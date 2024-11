Questa volta ci fermiamo in una terra di confine con Basilicata e Puglia. Un luogo di suggestione dove si esaltano le bellezze e i paesaggi naturali, in un lungo e splendido tratto di mare che da un capo all’altro è quasi tutto bandiera blu. Appuntamento domenica alle 12

Terra Mia si ferma questa volta lungo il Nord Ionico della Calabria, tra profumi, sapori, genuinità, piccoli borghi. L’alto Ionio calabrese, a due passi dalla Basilicata e poi dalla Puglia è una terra di confine, un luogo di suggestione dove si esaltano le bellezze e i paesaggi naturali, in un lungo e splendido tratto di mare che da un capo all’altro è quasi tutto bandiera blu.

Poi c’è un’interminabile splendida piana che permette una florida agricoltura che spazia dalle celebri clementine ai limoni tipici di questo areale, di colore giallo intenso e con un profumo straordinario.

E poi le distese con i bellissimi giardini di aranci, un olio pregiatissimo e il vino tra i più celebrati della Calabria. E c’è qualcosa che non ti aspetti. Il riso più buono d’Italia. Qui il riso Magisa, un mix perfetto di storia, tradizione, innovazione. Ogni singolo chicco del riso di Sibari di Magisa sprigiona un sapore unico, che racchiude in sé tutto il gusto della Calabria. E poi c’è già un pezzo di futuro con il pomodoro idroponiche di Franzese, mentre prevale il gusto anticipo di un pane dal sapore inimitabile, com’è quello di Cerchiara, letteralmente ‘fatto in casa’. In questo ultimo lembo di terra calabra, si possono scoprire una serie di aziende agricole che producono eccellenze di primissimo piano.

E poi c'è tanta storia, tanta cultura, tanta leggenda e c'è un santuario scavato nella roccia. È il Santuario di Santa Maria delle Armi (dal greco "ton armon", "delle grotte") edificato nel XV secolo su una preesistente grotta basiliana del X secolo. Per raggiungerlo occorre una lunga rincorsa su per la collina, che consente di lanciare lo sguardo lungo una sterminata pianura, che costeggia un mare splendido che dalla montagna sembra di toccare con mano.