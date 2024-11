Mi manda Picone. È questo il titolo della nuova puntata di Perfidia, andata in onda venerdì sera su LaC Tv. Questa settimana la trasmissione di Antonella Grippo ha esplorato quella inclinazione italica, altrimenti conosciuta come “arte” di arrangiarsi e di intrallazzare, di far pastetta clientelare, molto diffusa alle nostre latitudini, dal tessuto produttivo tradizionalmente gracile. È inventiva e furbizia. Commedia e tragedia. Talento, inganno e illusione. Del resto, a mandarci, ci pensa sempre Picone, che nessuno ha mai visto perché non esiste.

Tanti gli ospiti che si sono sottoposti al fuoco incrociato delle domande di Grippo: Maurizio Gasparri (Forza Italia), Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Anna Laura Orrico (Movimento 5 Stelle), Gianluca Gallo (assessore regionale), Raffaele Mammoliti (Pd), Chiara Geloni (giornalista), Roberto Napoletano (direttore Quotidiano del Sud).

Dove seguire Perfidia

L'appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.