La nuova legislatura è partita con la presenza di un nuovo gruppo che si definisce liberale, quello costruito intorno ai movimenti di Azione e Italia viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi nato da un fianco del Pd. Come si muoverà la federazione dei cosiddetti nuovi liberali italiani nei confronti del governo Meloni e su temi come crisi economica, guerra in Ucraina e riforme?

Pasquale Motta ne parlerà oggi con Marco Lombardo, senatore di Azione. Appuntamento alle 14:30 con Dopo la notizia, format di approfondimento che va in onda da lunedì e venerdì a su LaC Tv - canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Sarà poi possibile rivedere la puntata su LaC Play.