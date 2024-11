Nella nuova puntata di Zona D, il format di LaC Tv dedicato al calcio dilettantistico calabrese, riflettori puntati principalmente sui giovani. Roberto Saverino ne parlerà in studio con Mimmo Fiorino, scouting Lnd e coordinatore tecnico delle Rappresentative della Calabria, e con Andrea Pignataro, tecnico della Soccer Montalto, fra le più belle realtà del torneo di Promozione.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.