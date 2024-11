«Trattenuto nella Locride soprattutto dall’amore per Caterina, la sua vita cambia il giorno in cui salva dall’abbraccio mortale dello Ionio un giovane migrante dopo il naufragio di un barcone: Yidir arriva dalla Libia, e anche lui sta cercando un futuro possibile. Quando il nonno prende clandestinamente Yidir con sé come aiutante, qualcosa dentro Andrìa scatta: pian piano si riavvicina a quel mondo che prima lo spaventava tanto, scoprendo la bellezza selvaggia dell’Aspromonte». È solo uno dei bellissimi e intensi brani dell’ultima fatica letteraria di Gioacchino Criaco, “Il custode delle parole”. Di questo e ti tanto altro parleremo con lo scrittore nell’ambito del format Dopo la notizia. Appuntamento alle 14.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky, con il format condotto da Pasquale Motta.