Oggi a Dentro la Notizia, la striscia d’informazione di LaC Tv, faremo il punto su di una struttura sanitaria che attende di rinascere dopo il collasso e il decesso: L’ospedale di Mormanno.

Dopo il terremoto di dieci anni fa, fu ristrutturato con 2 milioni di euro ma da allora è rimasto vuoto. Dopo le notti di paura per le scosse di terremoto e di assestamento. I vertici delle istituzioni si precipitarono nel centro del Pollino per rassicurare una popolazione impaurita e confusa. Arrivarono tutti, il capo del dipartimento della Protezione civile nazionale dell’epoca Paolo Gabrielli, il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti, rappresentanti istituzionali e le realtà impegnate nei soccorsi: forze dell’ordine, corpi civili e volontari. Unico impegno imperativo: restituire al centro del Pollino e al suo hinterland l’ospedale nel più breve tempo possibile.

Dieci anni dopo l’ospedale è lì, bello e ristrutturato ma assolutamente vuoto. E nonostante è stato finanziato anche attraverso la Regione Calabria, con fondi del Pnrr per gli ospedali di comunità: altri 4 milioni di euro, il nosocomio sembra «un gigante solitario, immobile e silenzioso sulla strada che porta al paese».

Il punto, in diretta, attraverso la voce dei protagonisti e degli attori del territorio alle 14.30.

