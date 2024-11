Come è messo l’ospedale di Scilla in provincia di Reggio Calabria? Sembrava che la chiusura fosse inevitabile poi la riapertura ma oggi, comunque, la struttura sanitaria lotta per la sopravvivenza e con i problemi di tutti i nosocomi minori della nostra regione. Siamo venuti in riva allo Stretto di questa mitologica cittadina turistica per capire che fine farà la sanità in questo territorio. Appuntamento alle 14:30 con Dentro la Notizia, la striscia d'informazione condotta da Pasquale Motta.

Dove seguire la puntata

