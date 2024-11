La carne sintetica al centro della nuova puntata di Dentro la Notizia, la striscia di approfondimento giornalistico in onda alle ore 14:30 su LaC Tv. Davvero in futuro mangeremo la carne originata da cellule staminali allevate in laboratorio? Il dibattito è aperto, su un prodotto a proposito del quale i cittadini sanno però troppo poco. Una sfida del futuro prossimo o qualcosa da temere? A Dentro la Notizia approfondiremo l'argomento. In studio Pier Paolo Cambareri, inviato Salvatore Bruno che sarà collegato dall'azienda agricola "4 stelle" di Celico. Suoi ospiti Antonella Greco dell'azienda silana e Nicodemo Podella, presidente Cia Calabria. Collegato dallo studio di Rende Monica Rosa Loizzo, docente di Scienze e tecnologie alimentari dell'Unical. Via Skype avremo invece Carlo Petrassi, vicepresidente della "Confraternita della frittola". Appuntamento dunque alle ore 14:30 su LaC.

Dove vedere la puntata

Dentro la notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.