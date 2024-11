«Il Centrodestra avvantaggia da sempre chi è più ricco e vuole pagare meno tasse e lo fa anche in questa Legge di Bilancio. Tetto al contante e cancellazione delle multe per chi non accetta il Pos sono solo un messaggio a chi persevera nell’illegalità. Solo i faccendieri che pagano le mazzette girano con cinquemila euro nelle valigette». Così la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico ospite questa sera nella nuova puntata di Piazza Parlamento.

La Capitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, mercoledì 7 dicembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.