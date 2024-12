L'a ntibiotico-resistenza sarà il tema al centro della nuova puntata di LaC Salute che andrà sabato alle 14.30 su LaC Tv. Dal Policlinico universitario dell'Azienda Dulbecco di Catanzaro, Rossella Galati intervisterà la professoressa Aida Bianco, docente ordinario di igiene generale e applicata, Dipartimento scienze mediche e chirurgiche.

Dopo una prima parte dedicata alla medicina preventiva, ampio spazio sarà quindi dato al fenomeno dell'antibiotico-resistenza per capire in cosa consiste, quali le ricadute per la salute pubblica e quali gli interventi in atto per contrastarne la diffusione.

Appuntamento sabato alle 14.30 sul canale 11 del digitale terrestre, sul 411 TivuSat, sull'820 del pacchetto Sky ed anche in streaming su LaC Play.