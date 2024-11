L’incubo di una guerra mondiale, la nuova puntata di Link in onda questa sera alle 21. In studio con Alessandro Russo e Giusy Criscuolo, l’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo commenterà lo sviluppo della guerra e la minaccia nucleare.

«Questa guerra senza senso ha spaccato il mondo in un blocco occidentale e un blocco orientale» ha detto Francesco Ippoliti, generale di brigata, in collegamento «È ora che l’ONU intervenga». Link andrà in onda questa sera, giovedì 24 novembre, alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.