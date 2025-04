Si è chiuso con sei condanne e altrettante assoluzioni il primo capitolo giudiziario di una storia che ha visto due ragazze minorenni di Seminara e Oppido Mamertina (in provincia di Reggio Calabria), al centro di un orrore senza fine. Ragazzine abusate e violentate per oltre un anno da un branco di ragazzi senza scrupoli che le utilizzavano, come evidenziato dagli inquirenti, come oggetti.

Una delle due aveva soltanto 14 anni quando ha subito le violenze, poco più di una bambina.

La sentenza del gup del tribunale di Palmi era attesa da tempo: inflitte pene dai 5 ai 13 anni nei confronti dei sei imputati. I condannati sono quasi tutti parenti di esponenti della criminalità organizzata.

Ne parliamo a Dentro la Notizia, Francesca Lagoteta ed Elisa Barresi ripercorreranno la drammatica vicenda con l’avvocato Giovanna Francesca Russo, Garante regionale dei detenuti; con Saveria Cusmano, presidente della rete dei Comitati Pari Opportunità degli avvocati della Calabria; e con Antonio Marziale, sociologo e Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Contributi esterni a cura di Silvio Cacciatore.

Appuntamento alle 13.00 su LaC TV e in streaming su LaC Play.