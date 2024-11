È opinione diffusa che il nostro sia un tempo post-ideologico. Sembra che le categorie di destra e sinistra, molto marcate nel Novecento, non abbiano più il vigore di un tempo. La fluidità del voto “militante”, che in passato si riteneva fidelizzato e inamovibile, lo dimostrerebbe. Cosicché si sceglie questo o quel partito a seconda della circostanza. Siamo davvero condannati al trasformismo? Ne discutiamo nel corso della nuova puntata di Perfidia dal titolo "Neri per caso".

Ospiti di Antonella Grippo il giornalista e scrittore Luigi Bisignani e il direttore dell'Avanti della Domenica Giada Fazzalari, assieme agli esponenti politici Domenico Furgiuele (Lega), Ginevra Bompiani (Pace Terra Dignità), Enzo Maraio (Stati Uniti d’Europa), Luigi Tassone (Pd), Cateno De Luca (Libertà).

