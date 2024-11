«La manovra non risolve tutti i problemi, ma lancia certamente dei segnali»- ha detto Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza ospite della nuova puntata di Piazza parlamento in onda questta sera alle 20. «Abbiamo fatto scelte obbligate a causa del caro energia, i due terzi della manovra serviranno solo per quello. Ma le accuse sulla questione Pos sono ridicole, non sono certo i sessanta euro in contanti il problema dell’evasione».

LaCapitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, venerdì 9 dicembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.