«Sembra che riaffiori la possibilità che Zelensky si sieda al tavolo delle trattative con Putin, forse anche per le pressioni americane» - ha detto l'ex ambasciatore Gabriele Checchia ospite della nuova puntata di Piazza Parlamento in onda questa sera su LaC. «La cosa più importante è scongiurare la minaccia nucleare. La Nato è molto più forte della Federazione Russa e la sua risposta sarebbe devastante, ma una guerra nucleare non la vince mai nessuno». LaCapitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, venerdì 11 novembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.