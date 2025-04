Martedì 8 aprile, alle ore 14.30, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) novantottesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della centesima puntata, realizzata in trasferta al Vinitaly edizione 2025, Nuccio Caffo, Ceo dell'omonimo gruppo leader in Italia nel comparto degli amari. Nuccio Caffo è un imprenditore di grande successo, attento, lungimirante, capace di capire come si muovono i mercati e i consumatori anche sul piano internazionale.

Con il Vecchio Amaro del Capo sempre nel cuore, l'azienda di Limbadi si sta muovendo rapidamente verso nuove frontiere, come quelle, ad esempio, dei cocktail già pronti in lattina, o degli aperitivi mediterranei a gradazione alcolica più bassa. Molta attenzione anche per le nuoci acquisizioni, tra altri marchi di amari e liquori o distillati di prestigio.