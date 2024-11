Il venerdì su LaC Tv è il giorno di Zona D, il format dedicato al calcio dilettantistico calabrese. Questa sera una puntata dove si farà un tuffo nel passato, per parlare del calcio di ieri, arrivando fino ai nostri giorni, fra play off e spareggi, il settore giovanile e la passione che accompagna i Dilettanti.

Gli ospiti

Ospiti di Roberto Saverino saranno Giovanni Campo, tecnico della Vibonese Under 17, Giuseppe Fanelli, attaccante del Real Parghelia, Giovanni Cordiano, allenatore e bandiera da calciatore della Vibonese, e Nuccio Di Dio, ex attaccante. Non mancheranno le schede, le immagini e le curiosità legate soprattutto agli ospiti, che tutti assieme annoverano oltre duemila partite in carriera.

Dove vedere la puntata

Un appuntamento imperdibile con Zona D! Tutti i venerdì alle 23. 00 su LaC Tv, canale 11 del DDT, canale 411 di TivùSat, 820 Sky e in replica sabato alle 12. 30.