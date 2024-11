Con Procolo Guida ospiti Raffaele Truncè, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza , Antonello Placanica e questa settimana Claudia Berlingieri. In onda su questa pagina

È il lunedì del calcio con LaC News 24 e Sport Team Calabria sempre protagoniste, ritorna dunque “La B C del calcio in Calabria”, come sempre, dalle 19.00.

E se la serie B non ride ad entrambe le calabresi, la serie C vede ancora Catanzaro e Crotone inanellare vittorie e statistiche stratosferiche. La Reggina sogna anche al mercato che invece il Cosenza deve, ad ogni costo, usare a piene mani. Il Catanzaro è di rigore ed il Crotone sfoggia il solito magico Chiricò.

Procolo Guida, Raffaele Truncè, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza ed Antonello Placanica direttore di Forza Reggina, hanno il piacere di accogliere Claudia Berlingeri della Gazzetta del Sud per approfondire quanto il derby potrà essere ancora incerto.

L’ora giusta? Le 19,00! Scegli la piattaforma de LaC news 24 per partecipare a quella che sarà, comunque, la Tua diretta!